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До 30% всех заболевших COVID в Москве оказались инфицированы "омикроном"

До 30% всех заболевших COVID в Москве оказались инфицированы "омикроном"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - До 30% всех заболевших коронавирусом в Москве было инфицировано штаммом "омикрон", по данным столичного департамента здравоохранения на минувший понедельник, заявил в среду глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма "омикрон", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам главы центра им. Гамалеи, в ближайшее время станет понятно, сможет ли вариант "омикрон" полностью вытеснить штамм "дельта".

В РФ официально зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном", заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова, при том, что еще во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала лишь о 305 выявленных случаях. В то же время мэр столицы Сергей Собянин во вторник же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4 635 новых случаев заболевания COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус Москва

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