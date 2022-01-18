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Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников

Москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим, а 30% сотрудников - работать удаленно до 1 апреля

Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы подписал указ о продлении до 1 апреля дистанционной работы для 30% сотрудников организаций и учреждений, а также перевода на самоизоляцию пожилых горожан.

"По поводу ограничений, связанных с пандемией. Мы продлим сегодня – я такой указ подписал – ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников", - сказал Собянин во вторник на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. В блоге мэра появилась запись о том, что это требование, ранее действовавшее до 25 февраля, продлено до 1 апреля.

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Также там, где это возможно, будет рекомендоваться перевести большее количество работающих на "дистанционку". "Максимально большое – для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты", - пояснил мэр.

"Помимо этого, продляем также режим самоизоляции для пожилых людей", - отметил он.

"Я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", - написал Собянин в своем блоге. Ранее это требование действовало до 25 февраля.

Он добавил, что пока система здравоохранения справляется с обслуживанием пациентов, в Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на фоне распространения штамма "омикрон".

"Другие ограничения мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить", - сказал Собянин.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

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