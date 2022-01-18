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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
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Собянин заявил о еженедельном двукратном росте заражения "омикроном"

Мэр прогнозирует "колоссальную нагрузку" на поликлиники

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" сейчас наблюдается еженедельный двукратный рост заболеваемости COVID-19, вероятно, такая динамика пока сохранится, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Одновременно с ростом доли "омикрона" растет и количество заболеваний, - отметил он. - Сколько недель этот рост будет продолжаться - покажет практика, пока европейские города растут, как минимум, месяц в такой динамике. Это говорит о сложности тех вызовов и тех проблем, с которыми мы столкнемся и уже столкнулись".

По словам мэра, тяжесть заболеваний при "омикроне" меньше, и, несмотря на удвоение числа заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и минувший понедельник практически не выросло. При этом он все равно прогнозирует роста числа госпитализаций с кратным увеличением заболевших "омикроном". В связи этим в столице увеличивается число каналов связи в медицинских колл-центрах.

За последнюю неделю число обращений в столичные поликлиники удвоилось, сказал Собянин и предположил, что на текущей неделе это число снова вырастет в два раза.

"Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной. Поэтому большинство терапевтической службы будет переводиться в систему дежурных врачей для приема пациентов с ОВРИ и коронавирусом", - отметил он.

Вводить локдаун в городе Собянин пока не планирует, но продлевает режим самоизоляции для непривитых пожилых и рекомендует работодателям перевести на удаленку до 30% персонала.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
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