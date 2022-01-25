Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости "ковидом". За две недели рост составил к концу декабрьских значений пять раз", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Объем госпитализации пациентов с COVID-19 в Москве за этот же период увеличился на одну треть, добавил мэр. Он отметил, что в больницы продолжают поступать пациенты, зараженные штаммом коронавируса "дельта". Причем именно этот штамм "дает тяжесть заболеваний и госпитализаций".

"В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но, очевидно, с учетом того, что происходит в мире, то еще, как минимум, две недели будет продолжаться рост заболеваемости", - сказал Собянин.

Он отметил, что штамм "омикрон" уже доминирует в столице, но остатки "дельты" дают рост числа госпитализаций.