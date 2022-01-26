Москвичи с симптомами ОРВИ и COVID смогут открыть больничный, не ходя в поликлинику

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы разработали сервис дистанционного открытия больничных листов и получения медицинских консультаций, он заработает в ближайшие дни, сообщила в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день многие люди болеют достаточно легко и не хотят идти в поликлинику, поэтому в ближайшие дни мы запустим сервис, который позволяет получить медицинскую консультацию дистанционно, по телефону, одновременно с открытием больничного", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Заммэра добавила, что также сервис позволит выписать необходимый электронный рецепт. Все это не потребует визита в поликлинику.

Ракова сообщила, что в Москве наблюдается "взрывной рост заболеваемости" COVID-19, связанный с распространением штамма коронавируса "омикрон", на который приходится 80% новых выявленных случаев заражения. "При этом пневмонию "омикрон" вызывает реже, он останавливается в верхних дыхательных путях, вызывая бронхит или ОРВИ", - отметила Ракова.

По её словам, "в поликлинической популяции" полностью доминирует "омикрон", но среди госпитализированных пациентов штамм пока не преобладает.

Заммэра подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в городе растёт, фиксируются антирекорды как по выявленным случаям, так и по процентам прироста. Также отмечается рост заболевания сезонными заболеваниями – ОРВИ и гриппом, заболеваемость по этим болезням и COVID-19 за последние недели выросла в пять раз.