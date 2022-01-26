COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник М" поступила в Москву, вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в ближайшее время, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована, первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты, и все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу", - сказала Ракова в среду в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Сразу хочу сказать, что вакцинация исключительно добровольная, по желанию родителей", - отметила она.

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Он был разработан в центре имени Гамалеи Минздрава России. Препарат представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.

Ранее в разговоре с "Интерфаксом" глава центра Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что для создания коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 необходимо привить 70-80% детей, то есть такую де долю, как и среди взрослых.