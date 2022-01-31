В частных клиниках Петербурга кончились талоны на вызов врача

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В частных клиниках Петербурга из-за роста спроса кончились талоны на вызов врача на дом, в ряде клиник ближайший срок, на который можно получить талон - конец текущей недели.

Так, сеть медицинских центров "Лахта клиника" предлагает вызвать врача на дом, но, как сообщает координатор при общении на сайте, ближайшая запись доступна в пятницу, 4 февраля. Стоимость услуги для южных районов составит 7500 рублей.

Через сайт "Лахта клиники" также можно вызвать на дом педиатра, со среды и до пятницы у них есть по два свободных окна в сутки, на ближайшие дни запись не доступна.

В сети клиник "Скандинавия" вызвать врача на дом до конца недели невозможно.

"Сейчас в течение всей недели нет записи (на выезд врача). В клинику можно рассмотреть запись, если нет подтвержденного ковида и нет ковида ни у кого в семье", - сообщил оператор сети по телефону.

Телефонный оператор сети медцентров "СМ-Клиника" сообщил, что оформить вызов врача на дом сейчас можно не раньше чем на субботу 5 февраля, независимо от района города. Это будет стоить 3800 рублей.

Оператор сети клиник "Меди" по телефону сообщил, что врачи на дом не выезжают "в связи со сложившейся обстановкой". При этом на сайте можно записаться на прием: в клинике на Невском проспекте у терапевтов осталось одно окно на вечер понедельника, по восемь на вторник и среду. В клинике на Комендантском проспекте на понедельник мест нет, на вторник - три, на среду - пять.

Чтобы посетить терапевта в "Лахта клинике", через сайт можно выбрать два талона в понедельник, один - во вторник, два - в четверг. На среду записи нет.

На прием в "СМ-Клинику" также можно записаться через сайт. В клинике на Малой Балканской улице на понедельник окон нет ни у одного из семи терапевтов, на вторник нашлось девять номерков, на среду - четыре. В клиниках на Дунайском проспекте и на проспекте Ударников нет мест на понедельник и вторник. В клинике на проспекте Маршала Захарова нашлось четыре окна для записи на вторник, чуть более двадцати - на среду.

В "Скандинавии" на понедельник осталось одно окно для записи к терапевту из 12 отделений в Петербурге. Восемь врачей готовы принять пациентов со вторника, 13 - со среды. Стоимость приема варьируется от 3750 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Петербурга возникли многочасовые очереди, власти объяснили это дефицитом врачей, которые тоже заболели. Петербуржцы жалуются, что при попытке вызвать врача на дом по единому номеру "122" приходится долго ждать, а иногда вовсе не получается прозвониться. Городской Комитет по здравоохранению попросил главврачей поликлиник перераспределять медперсонал, чтобы минимизировать время ожидания врача как на дому, так и в поликлиниках.