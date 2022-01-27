Полиция провела обыски в Англо-американской школе в Москве в рамках дела Фогеля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МВД опубликовало видео следственных действий в помещении Англо-американской школы в Москве в рамках дела преподавателя и экс-дипломата Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде и распространении наркотиков.

На видео показано, как следователь вместе с оперативниками заходят в школу, говорят с ее представителем, предупреждает о проведении обыска.

Сотрудники полиции потом осматривают со служебной собакой посещение школы. Также показано, как сотрудник транспортной полиции знакомится с бумагами Фогеля.

Гражданин США Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" минувшим летом. Ему предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", - сообщали в транспортной полиции ранее в четверг.

Англо-американская школа функционирует на северо-западе Москвы с 1949 года. Как говорится на официальном сайте учебного заведения, в ней обучается порядка 1200 учеников из 60 стран мира, начиная с дошкольного возраста и вплоть до 12 класса. В штате школы числятся 150 преподавателей и 13 человек, занимающих административные должности. Сотрудники школы преимущественно из США, Великобритании и Канады. Школа аккредитована при различных американских и европейских образовательных ассоциациях.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.