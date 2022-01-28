В Москве за сутки госпитализированы 1383 человека с COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. жителей столицы госпитализированы за сутки с коронавирусом, число подтвержденных за 24 часа случаев заболевания в городе приблизилось к 24 тыс., следует из обнародованных на сайте Стопкоронавирус.рф данных.

По данным сайта, за сутки в столице госпитализированы 1 383 человека, накануне сообщалась о 1 459 случаях госпитализации. Таким образом, данный показатель снизился на 76 случаев, или 5%.

За сутки в Москве выявили 23 994 случая заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось о 26 586 инфицированных. Заболеваемость в городе снизилась на 2 592 случая, или почти на 10%. Данный показатель снизился впервые с середины текущей недели.

По информации московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 5,8% от числа выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 470 больных.

За сутки коронавирус привел к смерти 74 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 38 734.

Выздоровели за сутки 5 323 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 946 142 человека.

Днем ранее сообщалось о 5 465 выписанных и 72 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 января составляет 2 283 416.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.