В Москве за сутки с COVID-19 госпитализировали 1 419 человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки 1 419 москвичей попали в больницу с коронавирусом, это 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за последние 24 часа в столице выявили 26 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за последние сутки в городе скончались 76 пациентов с COVID-19. Это соответствует показателям второй декады декабря 2021 года. Общее число погибших составило 38 810.

В Москве за сутки выздоровели от заболевания 5 410 пациентов. Всего от инфекции в Москве вылечилось 1 951 552 жителя столицы.

Днем ранее сообщалось о 5 323 выписанных и 74 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 января составляет 2 309 904.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.