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В Москве усилили контроль за соблюдением COVID-мер в транспорте, магазинах и кафе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве усилены проверки противоэпидемических мер в предприятиях сферы торговли, общепита и культуры, следует из сообщения столичного Роспотребнадзора.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. (...) В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущего года проведено почти 700 проверок, нарушения выявлены в порядка 150 объектах.

Среди нарушений чаще всего фиксируется отсутствие социальной разметки, контроля за ношением масок посетителями и персоналом, отсутствие дезинфекции помещений и другое.

"Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, юридическим и должностным лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов об административных правонарушениях, составлено 98 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и проводятся процессуальные действия", - отметили в ведомстве.

Также была приостановлена работа 40 объектов, в том числе в порядке временного запрета 37 предприятий были опечатаны.

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