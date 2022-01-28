Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 64,8%

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали в Москве, вторым компонентом - свыше 6,6 млн уколов, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Сейчас коллективный иммунитет в Москве составляет 64,8%. Он снизился по сравнению с предшествующей неделей, тогда он составлял 66,6%. Еще неделей раньше показатель был равен 68,5%.

Согласно опубликованной на ресурсе информации, первым компонентом привиты 7 062 844 жителя столицы, двумя - 6 673 588 человек.