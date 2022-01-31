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В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса

В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве появилась возможность сделать прививку от коронавируса подросткам, вакцинация проходит в 13 пунктах, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон. Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону", - говорится в сообщении.

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Как отмечается на сайте, клинические исследования вакцины "Спутник М" показали ее эффективность и безопасность, вакцинация проводится на добровольной и бесплатной основе.

Для записи на прививку можно воспользоваться приложениями "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо". Также есть возможность записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники. Из документов необходимо свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Кроме того, понадобится СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале госуслуг.

"Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство", - уточняется на сайте.

Сделать прививку подростку можно в детских городских поликлиниках №32, 10, 132, 94, 105, 39, 122, 7, 143, 150, 99, 145, а также в Троицкой городской больнице. Для допуска к вакцинации ребенок должен быть гражданином РФ в возрасте от 12 до 17 лет включительно, не участвовать в клинических исследованиях вакцины, не иметь обострения хронического заболевания, не болеть ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации, кроме того, нужно, чтобы ему последние 30 дней не делали прививок от других инфекционных заболеваний.

Прививка от COVID-19 вводится двукратно с интервалом в 21 день. Записаться нужно только на первую инъекцию, на вторую ребенка запишут автоматически. За сутки до визита придет СМС-сообщение с напоминанием.

Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
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