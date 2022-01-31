Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Петербурге Роспоребнадзор фиксирует интенсивную заболеваемость у детей школьного возраста, сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Ирина Катаева.

"Максимально интенсивный показатель заболеваемости отмечен у детей - в возрасте 15-17 лет, (...) а также организованные школьники возрасте 7-14 лет. (...) Максимальную долю в возрастной структуре заболевших детей у нас составили дети в возрасте 7-14 лет - почти 60%", - сказала она.

По ее словам, 10% детей болеют бессимптомно, у примерно 90% проявляются симптомы ОРВИ, у 0,7% - пневмония.

Эпидемиологическую ситуацию в Петербурге Катаева назвала "крайне тяжелой". По ее данным, с начала пандемии в городе выявили 1 024 833 случаев заражения коронавирусом, 12% приходится на детей.

На четвертой календарной неделе года заболеваемость в Петербурге выросла на 111,5% по сравнению с третьей неделей. Заболеваемость в форме ОРВИ увеличилась за неделю на 102%, число бессимптомных форм - на 224,6%, число пневмоний - на 10,5%, сообщила Катаева.

Утром 31 января о росте заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве и росте числа госпитализаций детей сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.