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ВТБ выделит 44 млрд рублей на строительство ЖК бизнес-класса в Москве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ профинансирует строительство нового жилого комплекса бизнес-класса Sky Garden в московском районе Покровское-Стрешнево, рассказали в пресс-службе банка.

"Кредитная линия ВТБ составит 44,2 млрд рублей, ее срок - 4,5 года", - уточнили в банке.

В середине декабря прошлого года в ГК ФСК сообщали, что инвестиции в реализацию проекта в районе Покровское-Стрешнево превысят 45 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство четырех корпусов переменной этажности (от 12 до 43 этажей) на участке 4,7 га. ЖК включает в себя 3 970 квартир совокупной жилой площадью более 223,5 тыс. кв. м.

Окончание строительства намечено на 2026 год.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

ВТБ Москва

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