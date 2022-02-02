Мосгорсуд оставил под арестом одного из предполагаемых хакеров REvil

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест задержанного по запросу США предполагаемого хакера группы REvil Дмитрия Коротаева, обвиняемого в незаконном обороте средств платежей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 15 января 2022 года - оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья в среду.

Защита настаивала на незаконности и необоснованности избранной меры пресечения и отвергла причастность Коротаева к предъявленному обвинению. Адвокаты просили избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Также, в апелляционной жалобе защитники отметили, что у Коротаева имеются несколько хронических и острых заболеваний, которые препятствуют его содержанию под стражей.

Коротаев "изначально был готов сотрудничать со следствием" и не намерен скрываться от правосудия, сказал адвокат в ходе заседания.

Сам обвиняемый заявил в суде, что его бывшая жена болеет раком и он единственный, кто за ней ухаживает. Коротаев также просил смягчить ему меру пресечения, поскольку он не намерен скрываться от суда и от следствия. Он добавил, что не знаком с некоторыми другими фигурантами дела

Прокурор в суде настаивал на законности избранной меры пресечения. Представитель гособвинения отметил, что следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

Задержание хакеров из REvil

В ФСБ РФ 14 января 2022 года сообщили о задержании по запросу США ряда участников группировки REvil в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Задержанным фигурантам было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Тверской суд Москвы 14 и 15 января по ходатайству следствия заключил под стражу восьмерых обвиняемых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова, Михаила Головчука, Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Как пояснили в ФСБ, основанием для разыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.

По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, похищали деньги с банковских счетов иностранных граждан и обналичивали украденные средства, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, некоторые фигуранты уголовного дела о хакерской группировке REvil попали в поле зрения российских спецслужб еще в 2017 году.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.