Суд арестовал еще пятерых предполагаемых хакеров группы REvil

Общее число отправленных под стражу по этому делу составило восемь человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца еще пятерых предполагаемых хакеров группировки REvil, задержанных по запросу США.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева и Руслана Хансвярова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ на два месяца до 13 марта 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее в субботу также арестован был другой предполагаемый участник REvil - Михаил Головчук на аналогичный период. Накануне Тверской суд отправил под стражу еще двоих задержанных по этому делу - Андрея Бессонова и Романа Муромского.

Таким образом, в настоящий момент арестовано всего восемь человек.

В чем обвиняют предполагаемых участников группировки REvil

ФСБ РФ 14 января сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов США, 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.