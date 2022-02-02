Адвокат отметил, что защите неизвестно о потерпевших по делу хакеров REvil

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб по уголовному делу задержанных по запросу США предполагаемых хакеров группировки REvil пока не установлен, защите неизвестно, кого следствие считает потерпевшим по делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Евгений Крылов в среду.

"Мы будем обязательно обжаловать арест в кассации, его причастность вообще не доказана - никаких доводов. Обвинение нам было предъявлено в день избрания меры пресечения, в обвинении нам предъявлен один эпизод. Мы даже не знаем, кто потерпевший по этому делу, ущерб тоже пока не установлен, однако роли между обвиняемыми распределены, но там нет пока организатора", - сказал Крылов.

Он отметил, что запрос США в материалах об аресте, с которыми ознакомили защиту, также отсутствовал.

Крылов рассказал, что "наш подзащитный (Дмитрий Коротаев - ИФ) нигде в справках ОРМ не фигурировал, то есть Коротаев здесь - "случайный пассажир", он просто оказался не в то время и не в том месте, его задержали не дома, а в гостях у кого-то из фигурантов дела и его прихватили просто", - сказал адвокат.

Ранее в среду сообщалось, что Мосгорсуд оставил под арестом одного из фигурантов дела "хакеров REvil" - Дмитрия Коротаева и отказал защите смягчить ему меру пресечения. В ходе заседания защита настаивала на чрезмерности избранной меры, также адвокаты и сам обвиняемый выразили готовность сотрудничать со следствием.

Представитель гособвинения сообщил в суде, что следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

Дело хакеров REvil

В ФСБ РФ 14 января 2022 года сообщили о задержании по запросу США ряда участников группировки REvil в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Задержанным фигурантам было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Тверской суд Москвы 14 и 15 января по ходатайству следствия заключил под стражу восьмерых обвиняемых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова, Михаила Головчука, Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Как пояснили в ФСБ, основанием для разыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.

По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, некоторые фигуранты уголовного дела о хакерской группировке REvil попали в поле зрения российских спецслужб еще в 2017 году.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.