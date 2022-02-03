Вылетевший в Махачкалу Superjet вернется в "Шереметьево" из-за неисправности

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский Sukhoj Superjet 100 через несколько минут после вылета в Махачкалу решил экстренно вернуться в "Шереметьево" из-за технической неисправности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, о посадке диспетчеров запросил командир экипажа и сообщил им о неисправности на борту.

"После взлета у самолета не убралась стойка шасси. Принято решение выработать топливо и совершить вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта приведены в состояние готовности.