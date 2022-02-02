Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суд Парижа 4 апреля рассмотрит иски адвокатов, поданных в интересах 31 потерпевшего к производителям оборудования сгоревшего в "Шереметьево" самолета "Superjet-100" (SSJ100).

"Мы с парижским адвокатом Никитой Кузнецовым подали иски в интересах 31 потерпевшего о возмещении им вреда. Размер исков составил от 500 тысяч до 1,5 млн евро за каждого пострадавшего и погибшего, общая сумма составляет около 25 млн евро", - сообщил в среду "Интерфаксу" один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.

По его словам, видные эксперты в области авиационной безопасности установили причины авиакатастрофы, указав, что "при аварийной посадке не произошло опережающего разрушения основных стоек шасси при превышении перегрузки, что привело к разрушению кессонов топливных баков и, как следствие, лавинообразное истечение топлива и пожар".

Таким образом, утверждают истцы, авария произошла вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении.

"Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и поэтому, получив электрический разряд во время полета, вышло из строя большое количество оборудования, произведенного ответчиками", - сказал Трунов.

Адвокат сообщил, что ответчиками по иску являются пять французских, одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), Curtiss-Wright Corp.

5 мая 2019 года выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся при совершении аварийной посадки. В результате погиб 41 человек.

Химкинский городской суд Московской области в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении пилота Superjet-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году.