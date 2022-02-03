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Правоохранительные органы проверили десятки школ Москвы из-за сообщений о минировании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Москвы проверяют анонимную информацию об угрозе взрыва в целом ряде школ города, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"С утра поступил ряд сообщений о минировании школ, данная информация проверяется. В настоящее время проверены порядка 30 учреждений, ни по одному из них угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки других школ продолжаются.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что число школ, в адрес которых поступили угрозы о якобы заложенных взрывных устройств, к 13:00 выросло до 50.

В 15 образовательных учреждениях были эвакуированы учащиеся и педагоги, уточнил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

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