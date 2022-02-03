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Школы Красноярска снова "минировали" после ареста двух подозреваемых

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске несколько школ получили в четверг электронные анонимные письма с угрозами терактов, учебу пришлось прервать, угроза оказалось ложной, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию.

Там добавили, что подобные анонимные сообщения рассылались и в других регионах.

Утром в четверг в нескольких красноярских школах в разных районах города отменили занятия. В пресс-службе главного управления образования "Интерфаксу" отметили, что родителям пришли сообщения от учителей об отмене занятий. Учебу отменили у школьников первой смены ряда школ. Количество школ и номера в управлении образования не уточнили. Также в пресс-службе не прокомментировали, связано ли это с очередным "минированием".

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

После зимних каникул школы Красноярска массово "минировали" пять раз, причем, 18 января эвакуацию пришлось проводить дважды. С этого же дня полиция решила взять школы под круглосуточную охрану, чтобы больше не приходилось эвакуировать детей и учителей.

Вскоре стало известно, что в рассылке угроз о взрывах заподозрили двух школьников 2004 года рождения. Их арестовали 22 января по уголовной статье о заведомо ложных сообщениях о терактах. В мэрии и полиции удивлялись, что это пришло в голову детям из благополучных семей.

Красноярск МВД

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