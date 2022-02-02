Школьников Хабаровска вновь эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Все школы Хабаровска прервали учебный процесс из-за сообщений о минировании, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"Сегодня на электронную почту администрации города Хабаровска поступило сообщение от неизвестных с информацией о минировании всех школ", - сказано в сообщении.

Всех школьников и сотрудников оперативно эвакуируют. Ученики младших классов будут дожидаться родителей в теплых помещениях под присмотром учителей.

Учебный процесс нарушен в 70 школах. Вторая смена пока под вопросом. Будет ли она, зависит от того, как быстро спецслужбы проверят учреждения.

С начала года это уже третий раз, когда школьники и педагоги вынуждены отменять уроки. Предыдущие сообщения о минировании приходили 26 и 18 января. Все они были ложными.