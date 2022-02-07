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В Махачкале "заминировали" торговые центры, в Казани - школы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Махачкале провели эвакуацию в нескольких торговых центрах из-за сообщения о минировании, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, в городе проверяют ТЦ "Апельсин", "Седьмой Континент" и несколько других. В проверке участвуют взрывотехники и кинологи с собаками.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Утром в понедельник сообщалось, что в Казани по той же причине провели эвакуацию в 15 школах. В мэрии уточнили, что речь шла о школах №№ 6, 10, 18, 21, 24, 40, 42, 52, 55, 68, 69, 86, 127, 129 и 136. Учеников переводили в ближайшие соцобъекты, а учащихся школы №129 должны были забрать родители, поскольку рядом с этой школой нет зданий, куда можно было бы перевести детей. Предполагалось, что после проверки школ занятия в них должны были возобновиться.

Волны массовых рассылок анонимных сообщений о минировании сразу многих объектов в крупных городах продолжаются в России с 28 ноября 2019 года. Неизвестные "минируют" школы, детские сады, суды, административные здания, больницы, магазины и даже взлетевшие пассажирские самолеты. Перерывы в рассылках совпадают с пиками пандемии.

Махачкала Казань Дагестан Татарстан

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