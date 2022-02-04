Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2%

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали в общей сложности в Москве, вторым компонентом - свыше 6,7 млн уколов, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Согласно опубликованной на ресурсе информации, первым компонентом привиты 7 149 637 жителей столицы, двумя - 6 756 593 человека.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 63,2%. Он снизился по сравнению с предшествующей неделей, когда он был равен 64,8%. Еще неделей раньше показатель был равен 66,6%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, почему происходит снижение уровня коллективного иммунитета - "из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами". "Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида", - подчеркнула вице-премьер. Ее высказывание в пятницу цитирует оперштаб.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 7 062 844 человека, завершили курс вакцинации - 6 673 588.

По информации сайта, Москва по-прежнему соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.

4 февраля в Москве выявили 25 019 заболевших коронавирусом.