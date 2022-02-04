В России за сутки в больницу попали 17 798 пациентов с COVID-19

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 798 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 168 201 случай - на 12,4 тыс. больше, чем сообщалось днем ранее.

В Москве коронавирус диагностировали у 25 019 человек, в Санкт-Петербурге - у 21 832, в Подмосковье - у 11 255.

В Пермском крае зарегистрировали 4 003 случая заражения коронавирусом. В Челябинской области - 3 992 заболевших, в Воронежской области - 3 921, в Самарской области - 3 772, в Красноярском крае - 3 653, в ХМАО - 3 614, в Якутии - 3 493, в Свердловской области - 3 476, в Нижегородской области - 3 458, в Ростовской области - 2 989, в Краснодарском крае - 2 912.

Кроме того, в Алтайском крае - 2 702 случая COVID-19, в Архангельской области - 2 571, в Тюменской области - 2 441, в Иркутской области - 2 311, в Тульской области - 2 093, в ЯНАО - 1 969, в Омской области - 1 912, в Новосибирской области - 1 874, в Оренбургской области - 1 843, в Ленинградской области - 1 703, в Башкортостане - 1 678, в Брянской области - 1 669, в Бурятии - 1 615, в Ставропольском крае - 1 611, в Саратовской области - 1 580, в Коми - 1 575, в Калининградской области - 1 514.

Умерли за сутки 682 человека.

Согласно данным штаба, распространение варианта коронавируса "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый вариант коронавируса в РФ стал доминирующим. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

Выздоровели за сутки 58 449 человек, или на 8,8% больше в сравнении с 3 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 452 тыс. 765 случаев коронавирусной инфекции, 334 039 умерших и 10 млн 449 тыс. 181 выписанных.