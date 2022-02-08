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Марию Алехину арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской символики

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест участнице Pussy Riot Марии Алехиной за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Алехина арестована на 15 суток, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Захватов во вторник.

Суд признал Алехину виновной по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) за пост в соцсети в 2015 году.

Как заявил адвокат, решение суда будет обжаловано.

Участница Pussy Riot была задержана накануне вечером в Москве после посещения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В конце прошлого года Тверской суд Москвы уже признавал Алехину виновной по этой статье, тогда она была арестована на 15 суток.

Летом 2021 года Алехина неоднократно задерживалась полицией вместе с другими участниками Pussy Riot.

Также в прошлом году Преображенский суд Москвы признал участницу Pussy Riot виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Мария Алехина Pussy Riot Москва

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