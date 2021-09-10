Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Мария Алехина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot Марии Алехиной за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

"Суд признал Алехину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман.

Он отметил, что приговор суда будет обжалован в ближайшее время.

По решению суда Алехиной запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов, в том числе в Москве. После них правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве. Расследованием дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходили 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СКР прекратил уголовное преследование одного из фигурантов – муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

В августе по "санитарному делу" была осуждена участница Pussy Riot, муниципальный депутат Люся (Людмила) Штейн - она получила один год ограничения свободы.

25 августа суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.