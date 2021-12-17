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Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Участницам Pussy Riot назначили административное наказание за пропаганду нацистской атрибутики

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнице Pussy Riot Марии Алехиной за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Еще одна участница Pussy Riot Люся Штейн получила 14 суток ареста. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в пятницу.

Накануне Алехина была задержана полицией на выходе из дома. Она была доставлена в отдел полиции, где на нее составили протокол по статье о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

Позднее в четверг также на выходе из дома была задержана Люся Штейн. В отделении полиции на нее был составлен протокол за аналогичное правонарушение.

Летом текущего года Штейн и Алехина неоднократно задерживались полицией вместе с другими участниками Pussy Riot.

Также в этом году Преображенский суд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей) и назначил им наказание в виде одного года ограничения свободы.

Pussy Riot Мария Алехина Люся Штейн

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