Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Участницам Pussy Riot назначили административное наказание за пропаганду нацистской атрибутики

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнице Pussy Riot Марии Алехиной за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Еще одна участница Pussy Riot Люся Штейн получила 14 суток ареста. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в пятницу.

Накануне Алехина была задержана полицией на выходе из дома. Она была доставлена в отдел полиции, где на нее составили протокол по статье о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

Позднее в четверг также на выходе из дома была задержана Люся Штейн. В отделении полиции на нее был составлен протокол за аналогичное правонарушение.

Летом текущего года Штейн и Алехина неоднократно задерживались полицией вместе с другими участниками Pussy Riot.

Также в этом году Преображенский суд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей) и назначил им наказание в виде одного года ограничения свободы.