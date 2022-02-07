Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Архивное фото. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман.

"Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, ее везут в ОВД по Тверскому району. С чем связано задержание, пока неизвестно", - сказал Берман.

Преображенский суд Москвы в прошлом году признал Алехину виновной по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей) и назначил ей наказание в виде года ограничения свободы.