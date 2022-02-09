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Уголовное дело возбуждено после аварии с участием девяти автомобилей на Рублевке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту произошедшей во вторник массовой аварии с четырьмя пострадавшими на Рублевском шоссе, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), сказали журналистам в пресс-службе главка.

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Как сообщалось, массовая авария с участием восьми легковых и одного грузового автомобиля произошла во вторник, 8 февраля, в районе дома 4 на Рублевском шоссе.

В аварии пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника столкновения. У троих пострадавших, как сообщили в Госавтоинспекции, диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы.

По данным ведомства, причиной ДТП стало то, что водитель "Мерседеса" потерял управление и столкнулся с впереди идущими машинами.

Предполагаемого виновника ДТП проверят на состояние опьянения.

Москва Рублевское шоссе ГИБДД

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