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В ДТП на Рублевке пострадал девелопер Алексей Шепель

Это основатель корпорации S.Holding, помощник депутата Галины Хованской

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублевском шоссе в Москве и находится в больнице, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к семье бизнесмена.

"Он в больнице, переломов нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на самого Шепеля сообщали, что у него инфаркт. Сообщалось, что миллиардер попал в столкновение девяти автомобилей на Рублевском шоссе в районе Кастанаевской улицы. В ГИБДД сказали, что там пострадали четверо, в том числе предполагаемый виновник ДТП.

Шепель - основатель корпорации S.Holding, член Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при спикере Госдумы Вячеславе Володине, помощник депутата Госдумы Галины Хованской.

Корпорация S.Holding была создана в 1999 году, основное направление ее деятельности - инвестирование, строительство жилья и коммерческой недвижимости. S.Holding владеет патентами на строительство и производство домов нескольких серий. Кроме того, проектным институтом корпорации S.Holding "Руспроект" разработана новая система жилых домов, предназначенная для строительства муниципального и коммерческого жилья. Сейчас корпорация осуществляет разработку концепций, занимается территориальным планированием и функциональным зонированием территорий, разработкой проектов планировок и застроек, участвует в реализации проектов транспортно-пересадочных узлов в Москве.

Алексей Шепель Москва Рублевское шоссе ГИБДД S.Holding Галина Хованская Вячеслав Володин Госдума

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