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На западе Москвы произошла авария с участием девяти автомобилей

В ДТП пострадали четыре человека, трое из которых были зажаты в салонах машин

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупная авария с участием восьми легковых и одного грузового автомобиля произошла на западе Москвы по направлению в область, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о ДТП по адресу: ул. Красных Зорь/Рублевское шоссе, в область (ЗАО)", - сказали журналистам в главке.

По данным спасателей, в аварии пострадали четыре человека, трое из которых были зажаты в салонах автомобилей.

В настоящее время все зажатые деблокированы и переданы медикам.

Возгорания на месте столкновения не последовало.

На место ДТП прибыл санитарный вертолёт.

Москва МЧС

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