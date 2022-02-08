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Предполагаемый виновник ДТП на Рублевском шоссе госпитализирован

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В столкновении девяти машин на Рублевском шоссе в Москве пострадали и были госпитализированы четыре человека. Среди них предполагаемый виновник ДТП, водитель Mercedes, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Его проверят на трезвость.

По версии инспекторов, водитель Мercedes ехал в сторону области, не справился с управлением и столкнулся со впереди идущими автомобилями. В результате в районе улиц Красных зорь и Кастанаевской на шоссе столкнулись восемь легковых машин и один грузовик.

В МЧС сообщали, что пострадали четыре человека, из которых трое были зажаты в салонах. Всех их уже освободили и передали врачам.

Из-за ДТП движение по шоссе в сторону области было затруднено до 16:00, сообщал Департамент транспорта Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося. По данным надзорного ведомства, один из пострадавших госпитализирован с переломом костей таза.

ГИБДД МЧС Москва Рублевское шоссе прокуратура Москвы Дептранс

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