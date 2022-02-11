Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду до конца следующей недели

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Практически весенняя погода ожидает жителей Москвы и области вплоть до 17 февраля, но к концу месяца может снова похолодать, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"У москвичей хорошее обоняние: действительно чувствуется запах весны, и погода, которая наблюдается сейчас, опережает свое развитие очень сильно. Температурный фон ближайших дней по климатическим данным наблюдается в самом конце марта", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

Вместе с тем он добавил, что "это не весна, это только так кажется".

"Нужно понимать, что понижение температуры до 10-15 градусов мороза в конце февраля и в первой половине марта - типичное явление для Москвы и Подмосковья", - сказал ученый.

Вильфанд пояснил, что ощущения весны связаны с поступлением теплых воздушных масс в центр европейской России, в частности, в Москву и область.

"В субботу прогнозируются небольшие осадки, ночью до - 2 градусов, днем сохранится почти такая же погода. К воскресенью с приходом антициклона облачность уменьшится, при небольшом количестве облаков будет заметное выхолаживание, и температура в Москве ночью составит - 4 ...- 6, по области до - 9 градусов, зато днем при отсутствии облаков и солнышке, которое будет периодически появляться, температура повысится до 2 градусов тепла", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что 14-15 февраля сохранится такой же режим погоды: солнце будет доставлять удовольствие, ночные температуры составят от 0 до -5 градусов, а дневные от +1 до +3 градусов, а к четвергу на фоне постепенного снижения давления, температура воздуха повысится до +4 градусов.

"По той погоде, которую мы сейчас наблюдаем, можно представить, какая весна должна быть в конце марта, но это еще не весна, потому что сугробы высотой 43-47 сантиметров не позволяют говорить об этом. Хотя погода по-настоящему теплая, превышающая норму на 7-9 градусов, это такие погодные аномалии", - сказал Вильфанд.