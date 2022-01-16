На станции метро "Строгино" в Москве на рельсы упал пассажир

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение поездов прервано вечером в воскресенье на участке "Строгино" - "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На рельсы станции "Строгино" упал пассажир, для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.