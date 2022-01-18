Пассажирка выжила после падения на пути на станции "Смоленская" в метро

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метро пассажирка по неосторожности упала под подходящий поезд, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это случилось примерно в 09:55.

"Женщина выжила, для ее подъема на платформу снято напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В городском Дептрансе ранее сообщили, что из-за пассажира на пути прервано движение по центральному участку линии от станции "Киевская" до станции "Курская". В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

В 10:19 департамент сообщил, что движение по синей ветке возобновляется и скоро войдет в график.

Это второе за несколько дней происшествие на Арбатско-Покровской линии. В воскресенье из-за пассажира на рельсах прерывалось движение на участке "Строгино"-"Кунцевская". Он выжил.