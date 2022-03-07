В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 216 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки с COVID-19 госпитализировали 216 человек, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за последние 24 часа в столице заболели коронавирусом 1 542 человека, накануне сообщалось о 1 901 инфицированном гражданине. Таким образом, заболеваемость в городе снизилась на 359 случаев, или на 18%.

Суточная заболеваемость продолжает снижение пятый день подряд.

За сутки от коронавируса скончались 68 человек. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 41 822.

Выздоровели за сутки 2 415 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 508 951 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 338 выписанных и 75 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 марта составляет 2 712 483.