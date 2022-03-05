В храмах Москвы ослабят антиковидные ограничения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл благословил ослабить противоэпидемические меры, применяемые в храмах Московской епархии, сообщила в субботу епархиальная пресс-служба.

Масочный режим в храмах и монастырях столицы будет обязателен лишь при многолюдных собраниях и в случае, если маски предписали носить санитарные власти, следует из циркулярного письма первого викария патриарха по Москве митрополита Дионисия.

При этом в храмах должны по-прежнему находиться емкости с дезинфицирующими средствами, а духовенству и сотрудникам приходов и монастырей при симптомах ОРВИ или наличии температуры, а также в случае выявления коронавируса следует сообщать об этом настоятелю.

Не отменились и регулярная протирка икон, киотов и других предметов церковного убранства, проветривание храмов и других церковных помещений.