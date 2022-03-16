Собянин признал риски роста безработицы в Москве из-за ухода иностранных компаний

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уход из России предприятий с иностранными владельцами создают риски для роста безработицы в Москве, в специально созданном кадровом центре ведется работа по занятости горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Меры по борьбе с безработицей в Москве

"Сегодня безработица, по крайней мере в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме, но тем не менее, вы правильно абсолютно сказали, Владимир Владимирович, что у нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом предприятий, где владельцами являются иностранные компании", - сказал Собянин на совещании в режиме видеоконференции у президента о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Поэтому, отметил он, был создан кадровый центр, в котором идет системная работа со всеми, кто заявил об остановке или возможном закрытии, а также "с крупным системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу".

"Тем более, что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", - сказал мэр.

"Я считаю, что мы должны предметно заниматься этой работой и сделать всё, чтобы у людей была работа и достаток", - добавил Собянин.

Индексация соцвыплат москвичей, продолжение строительства метро и дорог

В столице продолжится строительство метро и дорог, а также закупка транспорта, все начатые городские программы будут выполнены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу с РЖД и правительством по реконструкции пригородного сообщения и строительству центральных диаметров, объектов соцкультбыта, строительство дорог", - сказал мэр.

Он добавил, что важнейшим направлением остается коммерческое строительство жилья, промышленных и коммерческих объектов, технопарков и других. По словам Собянина, здесь потребуется помощь федеральных властей.

Мэр подчеркнул, что власти Москвы продолжат проекты в социальной сфере - в том числе программу по модернизации поликлиник.

"Безусловно, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь", - добавил Собянин.