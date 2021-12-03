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"Аэроэкспресс" с 12 декабря изменит расписание поездов в "Шереметьево"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" с 12 декабря меняет расписание поездов в аэропорт "Шереметьево", сообщила пресс-служба компании.

С этой даты на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение: поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. Часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево", другая часть будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала.

"Так, аэроэкспрессы в аэропорт с Белорусского вокзала, а также с Савеловской и Окружной с 12 декабря будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не изменится. При этом режим работы аэроэкспрессов будет увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30, из аэропорта - с 4:43 до 00:03", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".

Еще одно изменение коснется платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале. Все поезда компании - как в сторону аэропорта, так и из аэропорта - снова будут останавливаться на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресса" 12-м пути.

Аэроэкспресс Шереметьево

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