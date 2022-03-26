В Москве за сутки с COVID-19 госпитализировали 192 человека

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние 24 часа было госпитализировано 192 человека с коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за сутки в столице зафиксировали 925 случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалось о 1 086 инфицированных. Таким образом, данный показатель снизился на 161 случай.

Суточная заболеваемость в Москве продолжает снижение.

За сутки от коронавируса скончались 23 человека. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 42 588.

Выздоровели за сутки 893 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 539 938 человек.

Днем ранее сообщалось о 886 выписанных и 25 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 марта составляет 2 735 223.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

С 15 марта в Москве отменен масочный режим.