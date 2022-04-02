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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Снежный покров в Москве с утра подрос на 7 см

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 17:00, средний прирост свежевыпавшего снега в столице составил 7 см, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

МоскваВысота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 смВысота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 смЧитать подробнее

В мэрии заявили, что под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам.

Власти просят автомобилистов быть внимательнее в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать прохождению колонн техники.

Снегопад в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья. Ухудшение погодных условий в регионе связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

Городские службы из-за сильного снегопада в Москве работают в усиленном режиме.

Москва
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