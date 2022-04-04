Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Семьям погибших в ДТП под Волоколамском выплатят по 2 млн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Страховые выплаты получат семьи погибших в результате аварии с участием рейсового автобуса под Волоколамском. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области в понедельник.

"Пассажиры АО "Мострансавто" застрахованы АО "СОГАЗ". Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 млн 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно российскому законодательству.

В сообщении отмечается, что водитель попавшего в ДТП автобуса прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. В "Мострансавто" он работает с 2001 года - за это время не было ни одного ДТП по его вине. Автобус 2017 года выпуска. Последний техосмотр проходил 23 марта. Перед выходом в рейс прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Утром в понедельник рейсовый автобус пробил отбойник на трассе и упал с эстакады в Волоколамском округе. Два человека погибли, 12 госпитализированы, из них четверо – в крайне тяжелом состоянии.

Московская область Волоколамск ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см
Дипломатическое противостояние

Счета польского посольства в Москве заблокированы

Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });