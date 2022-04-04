Семьям погибших в ДТП под Волоколамском выплатят по 2 млн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Страховые выплаты получат семьи погибших в результате аварии с участием рейсового автобуса под Волоколамском. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области в понедельник.

"Пассажиры АО "Мострансавто" застрахованы АО "СОГАЗ". Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 млн 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно российскому законодательству.

В сообщении отмечается, что водитель попавшего в ДТП автобуса прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. В "Мострансавто" он работает с 2001 года - за это время не было ни одного ДТП по его вине. Автобус 2017 года выпуска. Последний техосмотр проходил 23 марта. Перед выходом в рейс прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Утром в понедельник рейсовый автобус пробил отбойник на трассе и упал с эстакады в Волоколамском округе. Два человека погибли, 12 госпитализированы, из них четверо – в крайне тяжелом состоянии.