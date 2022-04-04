Под Волоколамском перекрыт участок М-9 "Балтия" после падения автобуса с эстакады

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области с утра закрыт участок трассы М-9 "Балтия" после того, как на 105-м километре этой дороги, под Волоколамском, автобус упал с эстакады на дорожное полотно, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Движение будет закрыто до завершения работы следователей и криминалистов на месте ДТП. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Например, проехать в сторону Волоколамска можно через деревню Нелидово или село Высоково.

Пассажирский автобус утром пробил отбойник на эстакаде и упал на дорогу. Погибли два человека, госпитализированы еще 12, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту возбуждено уголовное дело. Источник "Интерфакса" говорил, что среди версий причин ДТП - неисправность автобуса или нарушение со стороны водителя. Водитель после аварии находится в шоковом состоянии.