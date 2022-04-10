Главу ликвидированного ПЦ "Мемориал" задержали во время пикета на Красной площади

Председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в воскресенье задержала председателя совета правозащитного центра "Мемориал" (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Олега Орлова во время пикета на Красной площади, сообщила пресс-служба организации.

"На Красной площади с плакатом был задержан правозащитник Олег Орлов. Его везут в ОВД Китай-город", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Мемориала".

Задержанного сопровождает адвокат Михаил Бирюков, добавили в правозащитном центре.

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску генеральной прокуратуры РФ международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации ПЦ "Мемориал" - таким образом, решение о ликвидации вступило в силу.