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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Главу ликвидированного ПЦ "Мемориал" задержали во время пикета на Красной площади

Главу ликвидированного ПЦ "Мемориал" задержали во время пикета на Красной площади
Председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, архивное фото
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в воскресенье задержала председателя совета правозащитного центра "Мемориал" (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Олега Орлова во время пикета на Красной площади, сообщила пресс-служба организации.

"На Красной площади с плакатом был задержан правозащитник Олег Орлов. Его везут в ОВД Китай-город", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Мемориала".

Задержанного сопровождает адвокат Михаил Бирюков, добавили в правозащитном центре.

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску генеральной прокуратуры РФ международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации ПЦ "Мемориал" - таким образом, решение о ликвидации вступило в силу.

Мемориал Москва
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