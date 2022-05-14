Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в Москве проходит в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, среди них - свыше 34 тыс. жилых домов.

"Работы проводятся поэтапно. Полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней - 16 мая", - подчеркивается в сообщении.

Власти Москвы 5 мая сообщили о продлении отопительного сезона из-за погодных условий. Позднее в мэрии уточнили, что системы теплоснабжения начнут отключать 14 мая.