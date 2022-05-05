Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В связи с погодными условиями принято решение о продлении отопительного сезона в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"Как только установится необходимая дневная и ночная температура воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - рассказал Бирюков, которого цитирует сайт мэрии Москвы.

Заммэра напомнил, что решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.

Отопление отключают поэтапно в течение трех дней.

Всего в Москве отключат отопление более чем в 74 тыс. зданий, среди них свыше 34 тыс. жилых домов.

Сначала в городе перестают отапливать промышленные и административные объекты, затем - жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что начало мая в городе холоднее обычного.

"Вчера, 4 мая, температура воздуха была ниже климатической нормы на четыре градуса", - уточнил представитель метеобюро.

В 2021 году отопление в Москве начали отключать 10 мая, в 2020-м - 7 мая, в 2019-м - 6 мая.