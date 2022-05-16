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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В Москве начались плановые отключения горячей воды

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве начались плановые десятидневные отключения горячей воды на время профилактических работ, связанных с подготовкой к новому отопительному сезону.

Узнать, когда воду отключат по конкретному адресу, можно на сайтах МОЭК - www.moek.ru и www.online.moek.ru, на портале мэрии и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - рассказал через пресс-службу комплекса городского хозяйства заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что отказаться от отключения воды ради таких работ невозможно. Всю профилактику в системах горячего водоснабжения города он обещал завершить до 1 сентября.

Отопительный сезон в Москве продлили до 16 мая из-за холодной погоды.

Москва Петр Бирюков МОЭК
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