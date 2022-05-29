Московского мундепа Горинова перевели из переполненной камеры СИЗО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутат московского муниципального округа "Красносельский" Алексей Горинов, обвиняемый в публичном распространении недостоверной информации о российской армии в связи со специальной военной операцией на Украине, накануне был переведен из переполненной заключенными камеры СИЗО, сообщила член ОНК Москвы и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Муниципального депутата Алексея Горинова вчера, как и обещали, поместили в камеру, где нет перелимита. Он теперь на спецблоке", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

В то же время, по словам правозащитницы, в столичных следственных изоляторах остается "дикое" количество заключенных.

"Нам (ОНК Москвы) вроде разрешили покамерные обходы, так что всю следующую неделю посвящу мониторингу - кто те люди, что сидят в СИЗО, и сколько из них вполне могли бы быть на домашним аресте. Предполагаю, что не меньше 50 процентов", - добавила Меркачева.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Горинов содержится в следственном изоляторе "Матросской тишины" с нарушениями, в переполненной заключенными камере.

27 апреля Горинов был арестован по обвинению в распространении ложной информации о деятельности ВС РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ, Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), 18 мая московская прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение, в ближайшее время оно должно быть направлено в суд.

По данным следствия, 15 марта этого года Горинов и глава муниципального округа "Красносельский" Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ".

Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала широкий общественный резонанс.

Уголовное дело в отношении главы муниципального округа "Красносельский" Котеночкиной выделено в отдельное производство в связи с тем, что она скрылась от следствия, ее объявили в розыск.