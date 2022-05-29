Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Московского мундепа Горинова перевели из переполненной камеры СИЗО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутат московского муниципального округа "Красносельский" Алексей Горинов, обвиняемый в публичном распространении недостоверной информации о российской армии в связи со специальной военной операцией на Украине, накануне был переведен из переполненной заключенными камеры СИЗО, сообщила член ОНК Москвы и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Муниципального депутата Алексея Горинова вчера, как и обещали, поместили в камеру, где нет перелимита. Он теперь на спецблоке", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

В то же время, по словам правозащитницы, в столичных следственных изоляторах остается "дикое" количество заключенных.

"Нам (ОНК Москвы) вроде разрешили покамерные обходы, так что всю следующую неделю посвящу мониторингу - кто те люди, что сидят в СИЗО, и сколько из них вполне могли бы быть на домашним аресте. Предполагаю, что не меньше 50 процентов", - добавила Меркачева.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Горинов содержится в следственном изоляторе "Матросской тишины" с нарушениями, в переполненной заключенными камере.

27 апреля Горинов был арестован по обвинению в распространении ложной информации о деятельности ВС РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ, Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), 18 мая московская прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение, в ближайшее время оно должно быть направлено в суд.

По данным следствия, 15 марта этого года Горинов и глава муниципального округа "Красносельский" Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ".

Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала широкий общественный резонанс.

Уголовное дело в отношении главы муниципального округа "Красносельский" Котеночкиной выделено в отдельное производство в связи с тем, что она скрылась от следствия, ее объявили в розыск.

Алексей Горинов ОНК СПЧ Ева Меркачева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });